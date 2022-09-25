2022/09/25 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة..منتخبنا الوطني بطقمه الجديد من شركة جاكو(فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. منتخبنا الوطني بطقمه الجديد من شركة جاكو(فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. منتخبنا الوطني بطقمه الجديد من شركة جاكو(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).