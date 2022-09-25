المالية النيابية: قانون الامن الغذائي سيتكرر تلقائيا لعدم وجود الموازنة

2022/09/25 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، تكرار قانون الامن الغذائي في عام 2023 في حال عدم اقرار موازنة العام المقبل.

وقال عضو اللجنة مصطفى سند في منشور له بالفيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، انه "اذا لم يتم تشريع قانون الموازنة لعام 2023 فان المطلوب انفاقه لعام 2023 حسب قانون الادارة المالية103 ترليون دينار مجموع ما تم انفاقه عام 2021".

واضاف ان "هناك25 ترليون دينار مخصصة ضمن نفقات قانون الامن الغذائي"، مبينا انه "في حال عدم اقرار الموازنة يعني تكرار قانون الامن الغذائي بشكل تلقائي".

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