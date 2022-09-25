العامري يؤكد ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية وتشكيل الحكومة

2022/09/25 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأحد، ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية وتشكيل حكومة قادرة على توفير فرص العمل.وذكر تحالف الفتح في بيان ان “العامري استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم الأحد السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف ووكيل الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني لروسيا الإتحادية أليكسي فرولكين”.واضاف ان “اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية و تعزيزها على كافة الاصعدة بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادة العراق”.

واكد العامري وفقاً للبيان، على “ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية، وتشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل”.

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