الاستخبارات: اعتقال عنصر من “داعش” يهدد ويروع ويبتز القوات الأمنية في كركوك

2022/09/25 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الاستخبارات في محافظة كركوك، الأحد(25 أيلول 2022)، القبض على عنصر في تنظيم”داعش”، قام بتهديد وابتزاز القوات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية، في بيان، أنّ “مفارزها وأمن محافظة كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن ومن خلال المعلومات الاستخباراتية الدقيقة ألقت القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، الذي قام بتهديد وترهيب وابتزاز عناصر القوات الأمنية عبر برامج التواصل الاجتماعي”.

وأشارت إلى أنّ “العملية جرت بالتنسيق مع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة فوج المغاوير وتم إحالته الى الجهات المختصة حسب المادة ٤/ إرهاب”.

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