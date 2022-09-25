مصفاة كربلاء.. إنتاج نفطي

2022/09/25 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق العراق، الأحد، عمليات تشغيل تجريبي لمصفاة جديدة للنفط، بحسب ما أعلن مسؤولون عن المشروع الذي من شأنه مساعدة العراق الغني بالنفط على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير.

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