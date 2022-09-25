2022/09/25 | 18:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eETrg6RwrsM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالكي يخيف التيار الصدري بتحالف فضائي لتشكيل الحكومة.. وتشرين تنهي استعداداتها للنزول الى الشارع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المالكي يخيف التيار الصدري بتحالف فضائي لتشكيل الحكومة.. وتشرين تنهي استعداداتها للنزول الى الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).