ما أسباب تضخم أعداد الرتب العليا في الجيش العراقي؟

2022/09/25 | 18:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن العراق لا يشهد حالة حرب حقيقية في الوقت الراهن، فإن هناك كثيرا من المناصب والرتب العليا داخل المؤسسة العسكرية وخارجها بعناوين شتى، في مشهد لم يعشه العراق قبل 2003، فما الحاجة لهذه الأعداد؟

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