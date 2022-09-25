2022/09/25 | 18:40 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكهرباء تشكل غرفة عمليات لمواكبة ذروة الأحمال الشتوية في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SOtbd4GvHyw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكهرباء تشكل غرفة عمليات لمواكبة ذروة الأحمال الشتوية في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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