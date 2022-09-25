العراق يبدأ عمليات ضخ النفط الخام لمصفاة كربلاء النفطية

2022/09/25 | 18:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتبلغ الطاقة التكريرية لهذه المصفاة 140 ألف برميل في اليوم.

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