2022/09/25 | 18:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب في قسم حساس.. الدفاع المدني يخمد حريق الوقف الشيعي ويطلب بفتح تحقيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/25 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشب في قسم حساس.. الدفاع المدني يخمد حريق الوقف الشيعي ويطلب بفتح تحقيق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشب في قسم حساس.. الدفاع المدني يخمد حريق الوقف الشيعي ويطلب بفتح تحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).