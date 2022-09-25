باحث امريكي يكشف أسبابا مختلفة لغزو العراق بعيدا عن إسقاط صدام وأسلحة الدمار الشامل

2022/09/25 | 18:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: يرى الباحث الأميركي كريس دوران، في كتابه (الأجندة النيوليبرالية لغزو العراق)،...

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