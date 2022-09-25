دربكات سياسية

2022/09/25 | 18:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: سلام محمد العبودي يتعرض المشهد السياسي العراقي, منذ تشرين عام 2021...

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