2022/09/25 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني ينقذ موظفة ويخمد حريقاً في بناية الوقف الشيعي ببغداد

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