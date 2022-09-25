رئاسة البرلمان ترهن الذهاب لجلسة تنصيب الرئيس بهذا الامر

2022/09/25 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

اعلن مقرر البرلمان العراقي، غريب عسكر، الاحد، عن موعد انعقاد جلسة تنصيب رئيس الجمهورية، مبينا ان رئاسة البرلمان طالبت الاطار التنسيقي بالتوافق مع التيار الصدري لتحديد الموعد الخاص بالجلسة.

وقال سكر، في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إنه "حتى هذه الساعة لم تحدد رئاسة مجلس النواب أي موعد لعودة عقد جلسات المجلس بشكل طبيعي، من أجل إعادة العمل التشريعي والرقابي بعد توقف منذ ما يقارب شهرين".

وبيّن عسكر أن "رئاسة البرلمان تريد حصول توافق ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على عودة عقد جلسات البرلمان، حتى لا تكون هناك أي معرقلات لمنع انعقاد الجلسات من جديد من خلال الاحتجاجات الشعبية وغيرها، ولهذا فإن عودة الجلسات متوقفة على التفاهم مع الصدريين".

وأضاف مقرر البرلمان العراقي: "حتى الآن، التيار الصدري رافض لأي حوار وتفاوض مع الإطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية، وهذا ما سيعرقل العودة القريبة لجلسات مجلس النواب، والكل الآن بانتظار حصول تفاهم مع الصدريين لعودة جلسات البرلمان والمضي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة".

من جهته، قال القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مهدي عبد الكريم، "، إن "عودة جلسات مجلس النواب تتطلب اتفاقا سياسيا، وحتى الآن لا اتفاق على ذلك، بسبب عدم موافقة التيار الصدري على أي حوار وتفاهم، خصوصاً مع قوى الإطار التنسيقي".

وبيّن عبد الكريم أن "عودة جلسات مجلس النواب من دون الاتفاق مع التيار الصدري، يمكن أن يدفع أنصار التيار إلى الاحتجاج من جديد، وربما تصل الأمور إلى الدخول إلى مبنى المجلس مجدداً، ولهذا غالبية الكتل والأحزاب تريد التفاهم مع الصدريين قبل الذهاب نحو إعادة جلسات البرلمان".

وأضاف أنه "حتى الساعة لا توجد أي بوادر حقيقية على حل الأزمة السياسية في العراق، خصوصاً أن أي حوار وتفاوض دون التيار الصدري لن يأتي بأي حلول، والتيار مازال مصراً على موقفه برفض أي حوار والإصرار على حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة".

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