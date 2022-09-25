2022/09/25 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام سورية، اليوم الاحد، عن اخراج القوات الاميركية رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية غير الشرعي إلى شمال العراق.

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" وفقا لمصادر، ان "رتلاً مؤلفاً من 79 صهريجاً معبأ بالنفط السوري المسروق من حقول منطقة الجزيرة والمنطقة الشرقية أخرجتها قوات الاحتلال الأمريكي عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعدها في الشمال العراقي".

واضافت ان "قوات الاحتلال الأمريكي سرقت خلال الفترة الماضية مئات الصهاريج المحملة بالنفط عبر المعبر ذاته إلى قواعدها في الأراضي العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: رتل عسكري أمريكي يضم 79 صهريجا ينقل النفط السوري غادر إلى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: رتل عسكري أمريكي يضم 79 صهريجا ينقل النفط السوري غادر إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).