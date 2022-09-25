2022/09/25 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت فرف الدفاع المدني ، اليوم الاحد، من اخماد حريق اندلع في بناية الوقف الشيعي بالعاصمة بغداد .وذكر بيان للمديرية، وتلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان “فرقها أنقذت موظفه احتجزتها النيران المشتعلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يخمد حريقاً في بناية الوقف الشيعي ببغداد المركز الخبري الوطني.

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