شاهد بالفيديو.. فاجعة تضرب العراق وتقلب مواقع التواصل على الجناة!!

2022/09/25 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iRV7dD-O66s

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