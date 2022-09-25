الفتح يكشف موعد حسم ملف رئاسة الجمهورية

2022/09/25 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الأحد، موعد حسم ملف رئاسة الجمهورية من قبل الأحزاب الكردية، فيما لم يستبعد تكرار سيناريو عام 2018.

وقال الهلالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “مرشح الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، سيحسم خلال أسبوع أو اثنين، وفقًا لما تعهدا به لقوى الإطار التنسيقي خلال الساعات الماضية”.

وأضاف، أنّ “الحزبين سيحسمان أمرهما على مرشح توافقي، أو خوض المنافسة بمرشحين في جلسة البرلمان التي ستعقد للتصويت على رئيس الجمهورية”، مؤكدًا أنّ “غياب الاتفاق بين الحزبين هو العائق الوحيد أمام عقد الجلسة”.

وأوضح عضو تحالف الفتح، أن “القوى السياسية متواصلة فيما بينها، وهناك اتفاقات متبادلة بين جميع الأطراف لإكمال الاستحقاقات الدستورية في أسرع وقت”.

وأكد الهلالي، أن “التنافس على منصب رئاسة الجمهورية ليس بالأمر الجديد، وقد شاهدناه في عام 2018، حين أعيد التصويت لأكثر من المرة حتى حسم الأمر داخل قبل البرلمان”.

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