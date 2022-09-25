ألمانيا تتلحف بالإمارات لفك الاختناق الروسي

2022/09/25 | 18:50 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لمس تقدما في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من الإمارات

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