"إذلال".. كاتبة ومؤلفة إيرانية عن تفاصيل ما حدث خلال احتجازها من شرطة الأخلاق

2022/09/25 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول بارناز فوروتان، وهي كاتبة ومؤلفة مذكرات "الوطن غريب"، إن شرطة الأخلاق في إيران، المعنية بمراقبة تطبيق القواعد الإسلامية، احتجزتها بسبب إظهار جزء من كاحل قدمها تحت تنورتها الطويلة.

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