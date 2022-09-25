روسيا : أوكرانيا تهاجم محطة زابوريجيا النووية بـ8 طائرات مسيرة

2022/09/25 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن القوات الأوكرانية واصلت شن هجمات حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد، بما شمل إطلاق ثماني طائرات مسيرة من طراز (كاميكازي) صوب المنشأة.وأضافت الوزارة أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط كل الطائرات المسيرة خارج منطقة المحطة النووية وإن معدلات الإشعاع ظلت طبيعية.

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