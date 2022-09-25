2022/09/25 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية الى أمريكا رغم تصدير 200 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6.065 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 830 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.235 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 120 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 343 الف برميل يوميا”.

كما أشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.868 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 855 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 489 الف برميل يومياً، ومن ثم الاكوادور بمعدل 319 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 212 الف برميل يومياً، فيما لم تستورد اي كمية من ترينداد توباغو وروسيا ونيجيريا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا في أُسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا في أُسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).