وزير التنمية الاقتصادية الروسي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للسنوات المقبلة

2022/09/25 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للسنوات القادمة، حيث توقع أن ينمو في 2024 بنسبة 2.6%.

وفيما يلي أبزر تصريحات الوزير الروسي:

أدنى نقطة تراجع في الاقتصاد الروسي ستنتهي في الربع الرابع من هذا العام، وفي العام 2022 ككل سيكون الانخفاض 2.9%.

نفقات الميزانية الروسية بدأت تتجاوز إيراداتها في أغسطس.

التضخم في روسيا عام 2022 سيكون عند 12.4%.

وزارة التنمية الاقتصادية تأخذ في الاعتبار إعادة توجيه صادرات الهيدروكربونات إلى الدول التي تتبع سياسية محايدة في توقعات 2023-2025.

وزارة التنمية الاقتصادية تتوقع انخفاض سعر برميل النفط الروسي من “يورالس” من 70 دولارا للبرميل في العام 2023 إلى 65 دولارا للبرميل في العام 2025.

سعر الصرف الحقيقي للروبل في السنوات القادمة سيكون 10% – 15% أقوى مما كان عليه في السنوات الخمس الماضية.

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في العام 2024 – 2025 عند مستوى 4%.

النمو الاقتصادي في 2024-2025 سوف يبلغ متوسطه 2.6% سنويا بسبب الطلب المحلي.

البطالة ستصل في العام 2023 إلى 4.4% بعد 4.2% في العام 2022.

المصدر: برايم

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