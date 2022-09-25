2022/09/25 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B8mpmFQKYhQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متى يتهم الوالدين بالخطف ؟ .. مادة قانونية تثير الجدل في العراق | لوكيشن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متى يتهم الوالدين بالخطف ؟ .. مادة قانونية تثير الجدل في العراق | لوكيشن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).