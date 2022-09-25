بيان رسمي مفصل حول تطوير مدينة الصدر والمجمع السكني

2022/09/25 | 19:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم اكساء جميع شوارع المدينة بنسبة 100%.

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