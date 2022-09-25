2022/09/25 | 19:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qVEkWMdoM_Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سائق يدفع 10000 دينار رشوة لمنتسبين في الطرق الخارجية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سائق يدفع 10000 دينار رشوة لمنتسبين في الطرق الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).