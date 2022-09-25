2022/09/25 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب العامري ينفي وجود مؤتمر صحفي مساء اليوم للاعلان عن تحالف "إدارة الدولة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب العامري ينفي وجود مؤتمر صحفي مساء اليوم للاعلان عن تحالف "إدارة الدولة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب العامري ينفي وجود مؤتمر صحفي مساء اليوم للاعلان عن تحالف "إدارة الدولة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).