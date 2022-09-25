مكتب العامري ينفي وجود مؤتمر صحفي مساء اليوم للاعلان عن تحالف “إدارة الدولة”

2022/09/25 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفى مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، وجود مؤتمر صحفي مساء اليوم للاعلان عن تحالف “إدارة الدولة”.وقال حسن آل بشارة مدير مكتب العامري في تغريدة عبر تويتر اطلع عليها/المركز […]

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