2022/09/25 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة “إيان”، القادمة من البحر الكاريبي باتجاه الولاية.ودعا ديسانتيس سكان فلوريدا الاستعداد للعاصفة التي كان يتوقع أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب عاصفة “إيان” المركز الخبري الوطني.

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