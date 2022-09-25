مرشح الاطار لرئاسة الوزراء: سأكون مسؤولا عن محاسبة الوزير واستبداله

2022/09/25 | 19:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قدم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد 09/25/2022،...

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