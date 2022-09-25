مشاركة اكثر من 6 ملايين شخص في زيارة 28 صفر في النجف

2022/09/25 | 20:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت العتبة العلوية اليوم الأحد، عن عدد الزائرين الذين أحيوا ذكرى وفاة النبي (ص) في محافظة النجف الأشرف.وذكرت العتبة في بيان أن “6 ملايين و445 ألفاً و200 زائر أحيوا ذكرى وفاة النبي الأكرم (ص) في النجف الأشرف”.من جهته أكد عضو مجلس إدارة العتبة، سليم الجصاني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الزيارة لازالت مستمرة كما سجل التصوير الجوي امتداد الزائرين من مجسرات ثورة العشرين مع خط متواصل مع الكوفة فضلا عن الامتداد من وادي السلام وسفح المدينة وكذلك من جهة شارع المدينة ويتوقع استمرارها لهذا اليوم إلى ما بعد المغرب”.

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