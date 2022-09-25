الكشف عن ملامح تحالف ادارة الدولة وموعد انطلاقه الرسمي

2022/09/25 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، عن تفاصيل تحالف جديد الذي يضم معظم القوى السياسية لتبني تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، انه “سيتم الاعلان عن تحالف او ائتلاف ادارة الدولة بين الاطار والديمقراطي والاتحاد وعزم والسيادة وكتل اخرى معنيه بتشكيل الحكومة”.

وأضاف، أنه “موعد الاعلان عن التحالف سيكون مساء اليوم او خلال اليومين المقبلين”.

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