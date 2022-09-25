2022/09/25 | 20:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثبّتت محكمة استنئاف جزائرية، الأحد، الحكم بالسجن عشر سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة، أنيس رحماني بتهمة الفساد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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