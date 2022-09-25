2022/09/25 | 20:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uCIHVVHC7Fw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موقع زندان الأثري: من هنا كانت تُدار البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موقع زندان الأثري: من هنا كانت تُدار البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).