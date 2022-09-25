تعهد نيابي بالكشف وفضح اسماء المتورطين بصفقات فساد الصحة ومحاسبتهم قضائيا

2022/09/25 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد..اكد عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الأحد، وجود حراك نيابي لكشف تفاصيل ملفات الفساد الكبيرة في وزارة الصحة العراقية وكشف الاسماء المتورط بتلك الصفقات.وقال خشان، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك طلبا من قبل بعض النواب وانا ايضا للكشف عن ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة في وزارة الصحة وتسمية كل الجهات والشخصيات المتورطة بصفقات الفساد مهما كانت انتماءه او الجهة التي تحميه".وبين ان "الحراك البرلماني يهدف الى محاسبة المقصرين في وزارة الصحة كون الوزارة تمر في مرحلة فشل كبير في مؤسسات الصحية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وهذا الحراك البرلماني يهدف الى تقديم خدمة صحية افضل للمواطنين، كون الخدمات الصحية شبه معدومة ببعض المؤسسات الصحية".وكشفت هيئة النزاهة، امس السبت، عن ضبط عقود ومُستندات خاصَّة بقيام وزارة الصحَّة بشراء كميَّاتٍ كبيرةٍ من جهاز ماسك سيباب “cpap” (قناع وجه) صيني المنشأ، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك الكميَّات بلغت (24,050,000) مليون دولارٍ.في وقت تستمر النزاهة بالكشف عن المزيد من صفقات الفساد لتستمر معاناة المواطن العراق مشفى يستقبله ما يضطره لمغادرة البلاد.

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