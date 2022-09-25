2022/09/25 | 20:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PwaHk_2dbXo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسلحون يمطرون منزلا في بغداد بالرصاص الحي | إما التنازل عن القضية أو تحمل العواقب) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسلحون يمطرون منزلا في بغداد بالرصاص الحي | إما التنازل عن القضية أو تحمل العواقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).