2022/09/25 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AAyt65HZ2so

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعودي يرفع العلم العراقي في احتفالات اليوم الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعودي يرفع العلم العراقي في احتفالات اليوم الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).