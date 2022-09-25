شاهد بالفيديو.. عصابة تخطف 3 قرود نادرة وتهدد بقطع رؤوسهم

2022/09/25 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: _35WUM6zjXY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصابة تخطف 3 قرود نادرة وتهدد بقطع رؤوسهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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