2022/09/25 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بعد إطلاق سراحه في عملية تبادل أسرى شرقي أوكرانيا، كشف بريطاني تفاصيل ما تعرض له أثناء خطفه على يد قوات موالية لروسيا، موضحا أن خاطفيه “عذبوه وطعنوه في ظهره وأجبروه على ترداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجبروني على ترداد النشيد الروسي..



اسير محرر يروي رحلة تعذيبه في أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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