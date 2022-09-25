2022/09/25 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن اتفاق “رباعي” لتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية إلى ثلاث دول عربية. وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي، في تصريح صحفي، على هامش اجتماع رباعي لوزراء الزراعة العرب الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق “رباعي” لتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية لدول عربية المركز الخبري الوطني.

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