رئيسة وزراء بريطانيا لـCNN: بوتين ارتكب

2022/09/25 | 20:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، مع مذيع CNN جيك تابر، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتصعيد الحرب في أوكرانيا.وقالت تراس إن بوتين ارتكب خطأ استراتيجياً بغزوه أوكرانيا، وأن الأوكرانيين تمكنوا من التفوق عليه بدهاء بمواصلتهم صد الهجوم الروسي عن بلادهم.وأكدت أنه لا ينبغي للغرب والعالم أن يستمعوا إلى التهديدات التي يطلقها الرئيس الروسي.

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