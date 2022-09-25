2022/09/25 | 20:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال مصدر أمني لـ المسلة، ‏الأحد‏ 09/25/2022، ان القوات الأمنية بقيادة...

ظهرت المقالة القوات الأمنية تفرض سيطرتها على قضاء سيد دخيل بالناصرية بعد صراع عشائري دموي أولاً على المسلة.

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