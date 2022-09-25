ميزات مخفية في iOS 16 ستجعل حياتك أسهل

2022/09/25 | 20:51 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا لم تكن على دراية بجميع الميزات المخفية لنظام تشغيل ”iOS 16“ من شركة ”أبل“ فلا تتفاجأ ذلك.حيث أن ما تم تداوله احتوى على الميزات الرئيسية، إلا أن هناك العديد من الميزات الأخرى سنكتشفها بهذا المقال.

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