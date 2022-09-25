مجلس متخصص يوضح ما يجري في الساحة السياسية ويصوب نحو أطراف الأزمة

2022/09/25 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر المجلس الاستشاري العراقي، اليوم الأحد، رؤيته بخصوص المشهد السياسي الراهن في البلاد.وقال رئيس المجلس فرهاد علاء الدين، في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، إن الحراك الجاري، بين القوى السياسية لم يشهد أي تقدم حتى الآن، فيما أوجز مواقف القوى في الساحة، فضلاً عن تسليطه الضوء على الموقف الدولي.وتالياً نص التدوينة”: المشهد […]

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