2022/09/25 | 21:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاساس الاهم هم المواطنون وكيف نقدم الافضل لهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تحدد موقفها من ملف نقل الصلاحيات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تحدد موقفها من ملف نقل الصلاحيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).