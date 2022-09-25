العراق.. حزبا كردستان مع

2022/09/25 | 21:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحزبان الرئيسيان الحاكمان في

إقليم كردستان العراق، الديمقراطي

والاتحاد الوطني، عن انضمامهما إلى

تحالف سياسي جديد، يضم أيضا قوى الإطار

التنسيقي والقوى السنية، سمي بتحالف

"إدارة الدولة".





وأشار ال

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