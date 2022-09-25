2022/09/25 | 21:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. البيت العراقي للإبداع ينظم احتفالية لأيتام الموصل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EZBjpN3ntjY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. البيت العراقي للإبداع ينظم احتفالية لأيتام الموصل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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