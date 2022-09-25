منزل الحكيم يحتضن الاجتماع القيادي للاطار لبحث تفعيل البرلمان والمستجدات السياسية

2022/09/25 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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يعقد قادة الاطار التنسيقي اجتماعا في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لبحث تفعيل البرلمان والمستجدات السياسية.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "قادة الاطار التنسيقي يعقدون حاليا اجتماعا في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لمناقشة أخر التطورات في المشهد السياسي".

وأضاف ان "المجتمعين سيبحثون أيضا عملية المضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة وعودة جلسات مجلس النواب الذي تعطل خلال الفترة الماضية بسبب تظاهرات التيار الصدري ".

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