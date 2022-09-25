قيادة الجيش تستطلع موقع القصف الجوي لاوكار داعش في

2022/09/25 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

استطلعت قوة من فرقة المشاة الأولى، اليوم الأحد، موقع الضربة الجوية في معبر نارين ببحيرة حمرين ضد اوكار داعش.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إنه "بإشراف مباشر من قبل اللواء الركن طه عسكر مظلوم قائد فرقة المشاة الاولى خرجت قوه من اللواء 53 لغرض فحص مكان الضربة الجوية في معبر نارين ببحيرة حمرين والتي أسفرت عن قتل 4 من إرهابيي داعش".

وأضاف "وخلال تمشيط المنطقة من قبل قوة المشاة اشتبكت القوة مع الارهابين وتمكنت من قتل إرهابي خامس والتي على أثرها أصيب آمر الفرج الأول في اللواء 53 ومنتسبين اثنين من كتيبة هندسة الميدان، فيما استشهد منتسب آخر"، موضحا انه "تم إخلاء الجرحى والشهيد بإسناد من صقور الجيش العراقي طيران الجيش".

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