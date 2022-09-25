جهاز مكافحة الارهاب: ‎%‎90 من الدواعش محليون

2022/09/25 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، أن 90% من الدواعش الآن هم محليون، فيما أشار إلى أن فلول التنظيم لا تشكل الآن أي تهديد ميداني أو إعلامي.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح […]

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